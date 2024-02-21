Россиянка Калинская вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

В игре третьего круга российская спортсменка в двух сетах обыграла Елену Остапенко из Латвии

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Калинской, пробившейся на турнир через квалификацию. Остапенко была посеяна под девятым номером. В четвертьфинале Калинская сыграет с победительницей матча между американкой Коко Гауфф (третий номер посева) и чешкой Каролиной Плишковой (без номера посева).

Калинской 25 лет, она занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии 2024 года является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема, ранее россиянка не проходила далее второго круга на соревнованиях данной категории.

Остапенко 26 лет, она располагается на девятой позиции мирового рейтинга. На счету спортсменки восемь побед на турнирах WTA. В 2017 году она выиграла Открытый чемпионат Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема.

Ранее турнир покинула россиянка Людмила Самсонова, уступившая в третьем круге чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).