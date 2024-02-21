Монтильер подтвердил участие кубинских спортсменов в Играх дружбы в 2024 году

Министр спорта Кубы отметил, что для страны большая честь участвовать в соревнованиях

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Кубинские спортсмены примут участие в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта Кубы Освальдо Монтильер, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

"Для Кубы большая честь участвовать в Играх будущего, выражаем благодарность Российской Федерации за поддержку и за то, что участие наших спортсменов стало возможным. После подписания плана мероприятий между нашими странами прошло почти 20 обменов, мы считаем их важной частью двустороннего сотрудничества, так же, как и проведение соревнований на Кубе и в России с участием спортсменов из двух стран. Со своей стороны подтверждаем участие в 2024 году в Играх БРИКС и Играх дружбы", - отметил Монтильер.

"Игры будущего - это прорывной проект, совмещение физического и диджитал-спорта в перспективе даст импульс для развития спорта, в том числе фиджитал-дисциплин. Белорусские спортсмены находятся под впечатлением от уровня организации соревнований и гостеприимства. Уверен, что с таким же профессиональным подходом Российской Федерации, который вы всегда применяли при подготовке крупных международных спортивных мероприятий, у нас все получится", - сказал министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук.

Игры БРИКС состоятся в Казани с 12 по 23 июня, Всемирные игры дружбы с 15 по 29 сентября примут Москва и Екатеринбург.

Церемония открытия Игр будущего пройдет в "Казань экспо" 21 февраля. Предварительные соревнования уже начались. Турнир завершится 3 марта, он будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.