Суд предварительно отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата

Апелляционный суд Амстердама не счел ходатайство целесообразным

ГААГА, 21 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Амстердама на предварительном заседании отклонил апелляцию Промеса по делу о нападении на двоюродного брата, оставив приговор о 18 месяцах тюрьмы в силе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд отклонил ходатайство, поскольку не счел его целесообразным, - говорится в сообщении. - Это было короткое слушание, без окончательного решения или приговора".

В суде не стали объявлять дату слушаний по существу.

Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес родственнику удар ножом. 19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил игрока к 18 месяцам тюрьмы. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах. 6 февраля Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию Промеса и обязал его выплатить компенсацию двоюродному брату.

О деле Промеса о контрабанде

На прошлой неделе суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока, Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.

Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию кокаина (650 кг) и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию (более 712 кг) на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состоят из большого количества перехваченных сообщений.

Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с февраля 2021 года. В текущем сезоне футболист забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач в 21 матче за московский клуб во всех турнирах. Ранее Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.