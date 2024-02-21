Участник Игр будущего отметил внушительный призовой фонд турнира

В дисциплине "Мир танков" призовой фонд составляет $500 тыс.

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Призовой фонд на Играх будущего является очень большим для дисциплины "Мир танков", победа в турнире позволит игроку минимум год беззаботно жить на заработанные деньги. Об этом ТАСС рассказал Эдуард Сечко, игрок команды Enemy, которая в первом матче турнира обыграла Scandal.

Призовой фонд в дисциплине "Мир танков" на Играх будущего составляет $500 тыс., победитель получит $175 тыс.

"Масштаб в размере призовых, - сказал Сечко. - Когда они достаточно большие, то подготовка совсем другая - ты тратишь на нее в два раза больше времени".

"Последние турниры у нас официально были в 2017 году, был простой и, грубо говоря, только год назад они вновь активизировались. Их было всего два в год и с гораздо более мелкими призовыми фондами. Не знаю как в других дисциплинах, но в "Мире танков" только недавно все возобновилось, поэтому пока тут особо ничего не заработаешь. Но на этом турнире заработанных денег хватит на один-два года спокойной, нормальной жизни", - добавил он.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.