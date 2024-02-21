Дацик и его сын будут служить в ВДВ на СВО

Боец неоднократно посещал зону проведения специальной военной операции с сентября 2023 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Боец Вячеслав Дацик и его сын Ярослав будут служить в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. Об этом Дацик рассказал ТАСС.

"В 31-ю бригаду вошел весь наш батальон. Из-за травмы я долго лежал [на больничном]. Мы с Ярославом тоже вступили. Будем расквартированы в Ульяновске, вступали через военкомат Нижневартовска. Дальше посмотрим, что будет, повоюем", - сказал Дацик.

Дацик неоднократно посещал зону проведения специальной военной операции (СВО) с сентября 2023 года.

Дацику 44 года, на его счету 15 боев в смешанных единоборствах, в которых он одержал 7 побед (3 нокаутом). В боксе он провел 10 боев и одержал 7 побед (4 нокаутом).