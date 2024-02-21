В РФС рассказали, когда судьи могут начать объяснять решения VAR на стадионе

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов отметил, что для введения подобной практики необходимо найти техническое решение, а также получить одобрение от ФИФА и IFAB

ТАСС, 21 февраля. Судьи Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) могут начать объяснять на стадионе решения, принятые с помощью видеоассистентов рефери (VAR), ближайшей весной. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

"Для этого надо заранее написать письмо в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций - прим. ТАСС). Мы обратились в ФИФА (Международную федерацию футбола -прим. ТАСС) и IFAB с просьбой выдать разрешение на проведение подобного эксперимента, - сказал Митрофанов. - Если получим разрешение, то постараемся максимально быстро решить технические вопросы, обучим арбитров. Потому что не каждый судья без подготовки в стрессовый момент сможет сориентироваться. Как только мы получим разрешение, готовы будем это внедрять. Мы за то, чтобы это делать правильно, единообразно и в соответствии с существующими правилами и нормами".

"Мы надеемся, что нам разрешат, - добавил Митрофанов. - Нужно разработать техническое решение, как соединить микрофон с пультом стадиона. Если успеем реализовать, то можем начать эксперимент уже весной. Если нет, то со следующего сезона".

Впервые в России система VAR начала использоваться с полуфинала Кубка России сезона-2018/19. В РПЛ система работает с сезона-2019/20.