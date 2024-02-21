Матыцин заявил о соблюдении олимпийских ценностей в России, в отличие от других стран

21 февраля в Казани состоится церемония открытия Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия всегда придерживается олимпийских ценностей, в отличие от многих других стран, которые проводят международные соревнования. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Любое международное мероприятие имеет главную цель - объединение. Мы видим сейчас, к сожалению, олимпийские ценности не всегда уважаются. Здесь, в России, именно базовые принципы этого движения, движение "фиджитал" как раз направлено на взаимное уважение и доверие. Атмосфера соответствующая, видим радостные глаза, позитивные эмоции и радость от общения", - сказал Матыцин.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.