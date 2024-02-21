Министры спорта РФ и КНДР заключили протокол спортивных обменов между странами

Протокол обменов включает проведение семинаров, курсов, а также участие в тренировочных мероприятиях

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с заместителем министра физической культуры и спорта КНДР Хьок Квангом. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Стороны в целях укрепления сотрудничества в области физической культуры и спорта и развития спортивных обменов обсудили перспективы и возможности взаимодействия стран в этой области. В ходе встречи Матыцин и Хьок Кванг заключили протокол спортивных обменов между министерствами спорта.

Протокол обменов включает проведение семинаров, курсов, участие в тренировочных мероприятиях по художественной гимнастике, футболу, синхронному плаванию, фигурному катанию, тхэквондо, спортивной борьбе, боксу, волейболу, баскетболу, каноэ, тяжелой атлетике, дзюдо, настольному теннису и другим видам спорта.

Проект документа и план взаимодействия обсуждался в рамках визита российской делегации в КНДР. Спортсмены из КНДР также приглашены к участию в Играх БРИКС и Всемирных играх дружбы, которые пройдут в России в 2024 году.