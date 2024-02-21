Определились полуфиналисты турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего

В полуфинале "Ак Барс" сыграет с командой Liga Pro Team, Cosmos х17 - с Baltic Select

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Российская команда "Ак Барс" стала последним полуфиналистом турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

В заключительном матче группового этапа "Ак Барс" победил команду Feniks из Узбекистана с общим счетом 6:3 (3:0 в симуляторе).

В полуфинале "Ак Барс" сыграет с командой Liga Pro Team. В другом матче этой стадии встретятся Cosmos х17 и Baltic Select. Полуфиналы пройдут 22 февраля.

Турнир по фиджитал-хоккею проходит с 19 по 23 февраля. Призовой фонд соревнований, входящий в категорию "Вызов", составляет $500 тыс.