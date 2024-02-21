Лыжник Большунов заявил, что не чувствует себя звездой

Трехкратный олимпийский чемпион продолжает работать над собой и преодолевать сложности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не чувствует себя звездой и продолжает работу над собой. Об этом Большунов рассказал журналистам.

"Я начал заниматься лыжами с самого детства. Как только я научился ходить, отец поставил меня на лыжи. Может быть, мне было два или три года", - сказал Большунов.

"Уверенность у меня есть, но я не горжусь собой. Я продолжаю работать над собой, преодолевать сложности, которые возникают передо мной. Звездой себя не чувствую, стараюсь оставаться таким же, как 10-15 лет назад", - добавил спортсмен.

В текущем сезоне Большунов выиграл 22 гонки из 23 на различных российских соревнованиях.

Большунову 27 лет, он также является четырехкратным серебряным и двукратным бронзовым призером Олимпиад. Лыжник один раз становился чемпионом мира, шесть раз - серебряным призером мировых первенств, один раз - бронзовым, по два раза выигрывал общий зачет Кубка мира и многодневную гонку "Тур де Ски".