Путин заявил, что Россия была и остается одной из ведущих спортивных держав мира

Президент отметил, что РФ является родиной великих атлетов, побед и рекордов

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается одной из ведущих спортивных держав мира. Такое мнение он высказал на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

"Наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов", - заявил Путин.

Приветствуя пионеров фиджитал-спорта, Путин заметил, что это "абсолютно новый, инновационный формат, который определил само название предстоящих соревнований". "Это, действительно, Игры будущего. Сплетение традиций и современности, гармония физического совершенства и высокого интеллекта, единство спорта и технологий, просвещения и науки - все это необходимо человеку для всестороннего развития и успеха в нашу эпоху стремительных изменений, в том многогранном, многополярном, свободном и конкурентном мире, который формируется на наших глазах", - сказал Путин.