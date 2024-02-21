Фигуристка Муравьева восстанавливается после травмы и готовится к Кубку Первого канала

Кубок Первого канала пройдёт 2-3 марта в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Софья Муравьева восстанавливается после старой травмы и готовится к предстоящему Кубку Первого канала, который пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил тренер Евгений Плющенко.

Ранее фигуристка пропустила Всероссийскую спартакиаду сильнейших спортсменов по состоянию здоровья. Муравьева отобралась на Кубок Первого канала по результатам голосования болельщиков, вместе с ней таким же образом квалифицировались Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, а также Петр Гуменник.

"Готовимся к старту, сейчас ей получше, потихонечку восстанавливается после старой травмы, надеюсь, что все будет хорошо. Мы готовимся на позитиве, с хорошим настроением к очередному турниру. Это не какой-то архиважный турнир, это просто провериться на дальнейшую жизнь", - сказал Плющенко.

Кубок Первого канала пройдёт 2-3 марта в Санкт-Петербурге.

Муравьевой 17 лет, она тренируется под руководством Плющенко. В текущем сезоне спортсменка заняла второе место на чемпионате России. В финале серии Гран-при России прошлого сезона фигуристка заняла пятое место.