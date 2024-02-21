Путин уверен, что фиджитал-спорт станет со временем любимым видом досуга россиян

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин убежден, что фиджитал-спорт станет со временем любимым досугом в России. Такое мнение он высказал на церемонии открытия этих соревнований в Казани.

"Уверен, в число наиболее популярных, всенародных видов активного досуга российских граждан обязательно войдет и фиджитал-спорт. Актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений. И, конечно, у детей и молодежи. В этом для нас особая ценность Игр будущего", - сказал Путин.