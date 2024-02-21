Путин назвал Игры будущего свободой от политической конъюнктуры и двойных стандартов

Президент выразил уверенность, что на площадках игр будет царить подлинный спорт

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Международный турнир "Игры будущего" полностью свободен от политической конъюнктуры, дискриминации и двойных стандартов, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия состязаний.

"Игры будущего - это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов ", - сказал глава российского государства. "Уверен, на площадках игр будет царить подлинный спорт", - добавил он.

Президент отметил, что в ходе турнира проявить виртуозное мастерство, упорство и волю к победе предстоит двум тысячам спортсменам из более чем сотни стран мира. "Нет сомнения, что состязания лучших из лучших станут исключительно захватывающим событием и покорят сердца зрителей, откроют нам новые яркие звезды", - сказал Путин.

Игры будущего продлятся до 3 марта. Турнир будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.