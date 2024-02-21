Путин назвал Игры будущего уникальной историей для мирового спорта

Президент отметил, что эта история начинается прямо в России

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Международный турнир "Игры будущего" - это уникальная часть истории мирового спорта, она начинается именно в России, отметил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия состязаний.

"Международный турнир в концепции фиджитал для современной летописи мирового спорта - история уникальная. И эта история начинается прямо здесь, сейчас, в России", - сказал глава российского государства.

Игры будущего продлятся до 3 марта. Турнир будет проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.