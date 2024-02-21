Мирзиёев: в Узбекистане используют опыт России по развитию новых направлений спорта

Президент страны отметил, что рекомендовал министру спорта республики "активно перенимать российский опыт, методику и методологию новых видов спорта, чтобы внедрять его в школы и высшие учебные заведения"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в республике намерены перенять опыт Российской Федерации по развитию новых перспективных направлений в спорте с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности.

"Большое спасибо за приглашение в такой прекрасный исторический город, как Казань, на такое уникальное мероприятие, в котором участвуют 300 команд из 104 стран. По вашему примеру мы тоже создали федерацию перспективных направлений в спорте, которые наверняка найдут у нас свое распространение", - сказал Мирзиёев в ходе встречи в Казани с президентом России Владимиром Путиным. Она состоялась перед началом церемонии открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего. По словам Мирзиёева, идея Путина о проведении подобного турнира полезна современной молодежи, которая должна не только сидеть за компьютерами, но и "немножко двигаться".

Он также отметил, что рекомендовал министру спорта Узбекистана, который находится "в серьезном контакте со своим российским коллегой, активно перенимать российский опыт, методику и методологию новых видов спорта, чтобы внедрять его в школы и высшие учебные заведения".