Президент отметил, что Россия всегда выступала за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Игры будущего даром России мировой спортивной семье. Такое мнение он высказал на церемонии открытия этих соревнований в Казани.

"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье", - сказал российский лидер.

Путин подчеркнул закономерность того, что идея объединить классический и киберспорт была рождена в РФ. Он отметил, что Россия - это еще и земля великих ученых, конструкторов, инженеров, чьи достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания. "А сегодня наши исследовательские команды, компании достигают вершин в цифровых технологиях и применении искусственного интеллекта, в сферах, которые находятся на переднем крае прогресса. И, конечно, испокон веков Россия славится своей щедростью и гостеприимством, всегда готова радушно принять друзей, устроить для них большой красочный праздник, в том числе и праздник спорта", - подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что гордится высочайшим уровнем организации самых ярких, масштабных международных спортивных соревнований. Он напомнил, что многие из них прошли именно в Казани. "Этот город, как и весь Татарстан, в полной мере соответствует содержанию, духу Игр будущего. Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные новаторские проекты и блестяще их выполняет. Спортивная сфера - один из примеров", - подытожил российский лидер.