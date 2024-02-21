Валиева сидит рядом с Путиным на церемонии открытия Игр будущего

Церемония открытия проходит в Казани

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева сидит рядом с президентом РФ Владимиром Путиным на церемонии открытия Игр будущего. Мероприятие проходит в Казани.

Также рядом с президентом сидит олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, занимающий пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта. В следующем ряду места занимают бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года по футболу Андрей Аршавин и бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.