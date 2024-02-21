Узбекистан намерен принять Игры будущего в 2026 году

Президент страны Шавкат Мирзиёев считает, что "все коллеги согласятся"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о готовности своей страны принять турнир "Игры будущего" в 2026 году вслед за Россией и Казахстаном.

"Мы думаем, все мои коллеги согласятся, потихоньку-потихоньку: в следующий раз в Казахстане, а в 2026 году мы готовы вас принять в Узбекистане", - сказал он на церемонии открытия Игр будущего в Казани.

Мирзиёев поздравил президента России Владимира Путина с организацией "впервые в мировом спортивном сообществе" такого мероприятия. "Я этому виду спорта желаю дальнейших успехов", - добавил глава Узбекистана.

В ходе церемонии открытия Игр будущего Мирзиёев, а также лидеры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии последовательно выступили с приветственными речами на своих языках после вступительного слова российского президента.

Ранее в среду принять следующий турнир "Игры будущего" в Казахстане предложил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским лидером. Путин поддержал эту идею.