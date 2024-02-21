Путин дал старт Играм будущего в Казани

Турнир продлится до 3 марта

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в Казани дал старт международному мультиспортивному турниру "Игры будущего". Торжественная церемония открытия состоялась в выставочном центре "Казань-Экспо".

"В добрый путь", - объявил президент РФ после того, как он и другие лидеры стран СНГ выступили перед участниками церемонии.

Игры будущего продлятся до 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.