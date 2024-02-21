Большунов считает, что условия допуска на международные турниры ущемляют россиян

МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Условия допуска до мировых соревнований ущемляют российских спортсменов. Такое мнение журналистам высказал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.

"Сейчас это не те условия. Если ехать, то нужно ехать нормально, наши спортсмены ущемлены. Все приезжают нормально, весь персонал с ними, у них душа ни за что не болит. В нашем случае много вопросов", - сказал Большунов.

В конце марта 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с силовыми структурами.