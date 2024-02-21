Тарасова считает, что поддержка Валиевой раскрывает Путина как человека

Во время церемонии открытия Игр будущего фигуристка Камила Валиева сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Поддержка фигуристки Камилы Валиевой со стороны президента РФ Владимира Путина раскрывает его как настоящего человека. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В среду в Казани проходит церемония открытия Игр будущего, во время которой Валиева сидела рядом с президентом Путиным. Также рядом с президентом сидел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, занимающий пост президента Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

На вопрос корреспондента ТАСС, что значит поддержка Валиевой со стороны президента России, Тарасова ответила: "Это очень важно, президент у нас настоящий человек, за это мы его и любим".

Игры будущего в Казани завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут около 2 тыс. человек из 107 стран.