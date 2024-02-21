Свищев считает, что фигуристке Валиевой необходима поддержка всей страны

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева нуждается в поддержке всей страны после того, как международные федерации не давали ей спокойно вздохнуть. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Валиева присутствует на церемонии открытия Игр будущего, которая проходит в Казани, на мероприятии она сидит рядом с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин поддерживает спортсменку.

"Наш президент выражает таким образом поддержку Камиле Валиевой, - сказал Свищев. - В ситуации, когда все международные спортивные организации несколько лет просто мучили спортсменку, по сути, не давали ей спокойно вздохнуть, ей нужна поддержка. Человеческая поддержка всей страны. Мы знаем, что тема с Камилой не закрыта, юристы продолжат отстаивать ее честь и достоинство. Мы надеемся, что будут приведены весомые аргументы и Камила продолжит успешно и ярко выступать".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.