Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянин в матче второго круга обыграл француза Ришара Гаске

ТАСС, 21 февраля. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над французом Ришаром Гаске во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. Гаске получил от организаторов соревнования специальное приглашение - wild card. В четвертьфинале россиянин сыграет с чехом Якубом Меншиком.

В других матчах дня Карен Хачанов победил венгра Фабиана Марожана со счетом 6:4, 7:5, Павел Котов уступил французу Уго Умберу - 4:6, 1:6. Следующим соперником Хачанова станет финн Эмил Руусувуори.

Рублеву 26 лет, он располагается на 5-й позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Гаске 37 лет, он находится на 126-м месте в рейтинге ATP. На его счету 16 титулов на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он трижды доходил до полуфинала.

Турнир в Дохе завершится 25 февраля, он относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).