Журова считает, что фигуристка Валиева остается в числе самых популярных спортсменов мира

По словам Светланы Журовой, фигуристка получает большую поддержку от людей

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева остается в числе самых популярных спортсменов мира, она получает большую поддержку от людей. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани. На мероприятии она сидела рядом с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Путин поддерживает спортсменку.

"Это большая поддержка, известные и любимые народом спортсмены всегда на таких церемониях сидят рядом с президентом, - сказала Журова. - Ей оказана такая поддержка, она получила такую любовь от людей. И что бы ни происходило, что бы против нее ни делали, она остается одной из самых популярных спортсменок в мире".

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.