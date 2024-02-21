Потапова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

В третьем круге российская теннисистка проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь

ДУБАЙ, 21 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Потапова проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Чжэн Циньвэнь, посеянной на турнире под шестым номером. Потапова не получила номера посева. В четвертьфинале китаянка сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши (первый номер посева).

Потаповой 22 года, она занимает 35-е место в мировом рейтинге. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Australian Open (2021), Roland Garros (2023) и Уимблдона (2023).

Чжэн Циньвэнь 21 год, она является седьмой ракеткой мира. На счету спортсменки две победы на турнирах WTA. В 2024 году китаянка дошла до финала Australian Open, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).