Леонов считает, что после церемонии открытия интерес к Играм будущего возрастет

Церемония открытия Игр будущего прошла в среду в "Казань Экспо"

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Интерес к трансляциям Игр будущего возрастет после церемонии открытия. Такое мнение ТАСС выразил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Церемония открытия Игр будущего прошла в среду в "Казань Экспо". Соревнования групповых этапов турнира стартовали в понедельник.

"Все прошло отлично, просто феерично, достойно и инновационно. Невероятное начало, такой экспромт, особенно когда президент передал слово своим коллегам. Мы на самом деле соскучились по такого рода и уровня мероприятиям, когда весь мир собирается в одной точке, - сказал Леонов. - Много было скепсиса, когда мы только начинали, а сегодня это уже полноценный продукт. Да, он гибкий, он еще собирается, но в целом мы видим интерес, видим востребованность. Я на 100% уверен, что с завтрашнего дня будет новый скачок и в стриминге, и в телепросмотрах, и интерес будет намного больше".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.