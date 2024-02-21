МИД РФ: Игры будущего демонстрируют развитие Россией спорта на деполитизированной основе

В ведомстве отметили, что для запуска Игр в России была создана федерация фиджитал-спорта, запущена работа некоторых ее региональных отделений

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Игры будущего в Казани, объединившие спортсменов из более 100 стран, подтверждают, что Россия развивает международное спортивное сотрудничество на деполитизированной основе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Соревнования являются наглядным подтверждением статуса России как мировой спортивной державы, развивающей международное спортивное сотрудничество на деполитизированной основе, в духе истинных ценностей спорта и олимпизма", - указали в ведомстве. Там обратили внимание, что турнир проходит в открытом для всех заинтересованных государств формате и объединяет спортсменов из более 100 стран.

"Игры будущего - событие без преувеличения мирового масштаба, знаменующее собой начало новой эры в мире спорта, - говорится в сообщении. - Формат турнира предполагает его дальнейшее развитие с вовлечением в фиджитал-движение все новых участников и проведением соревнований в будущем в различных странах. Однако именно наша страна навсегда останется вписанной в историю мирового спорта как основоположник Игр и фиджитал-движения".

В МИД РФ пояснили, что для запуска Игр в России была создана федерация фиджитал-спорта, запущена работа некоторых ее региональных отделений. "Большой интерес зарубежного сообщества к формату обусловило учреждение международной фиджитал-федерации", - добавили в дипведомстве.

"21 февраля в "Казань-Экспо" состоялась церемония открытия Международного мультиспортивного турнира "Игры будущего", - напомнили в министерстве. - В мероприятии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным приняли участие главы Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, а также представители государственной власти и руководители спортивных ведомств ряда иностранных государств".