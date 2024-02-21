Подарок мировому спорту. В Казани открыли Игры будущего

Соревнования завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия первого в истории международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" состоялась в Казани.

Красочное представление в формате высокотехнологичного и мультимедийного шоу прошло в международном выставочном центре "Казань экспо". Игры открыл президент России Владимир Путин, вместе с ним церемонию посетили прибывшие в столицу Татарстана с официальным визитом лидеры Белоруссии Александр Лукашенко, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Киргизии Садыр Жапаров и Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Свобода от политической конъюнктуры

Началась церемония с представления дисциплин Игр, которые объединяют классический спорт, киберспорт, науку и технологии. Они разделены на пять направлений или вызовов: "Спорт" (сочетает классические виды спорта и их цифровые аналоги), "Тактика" (компьютерные шутеры и соревнования по лазертагу), "Технология" (соревнования дронов и роботов), "Скорость" (быстрое прохождение ретро-игр) и "Стратегия" (популярные боевые арены и арены с испытаниями на выносливость). В основную программу вошли 16 дисциплин, еще 5 - в расширенную, в их числе виртуальная велогонка, кибатлетика и фиджитал-BMX.

"Мы всегда выступали за продвижение спорта и его высоких гуманистических ценностей. Игры будущего - наш дар мировой спортивной семье", - сказал Путин во время своего выступления, подчеркнув закономерность того, что идея объединить классический спорт и киберспорт была рождена в России - в стране "великих ученых, конструкторов, инженеров, чьи достижения раскрывали человечеству новые горизонты познания".

Путин также не обошел тему санкций в отношении спортсменов страны со стороны международных организаций, отметив, что Россия остается "одной из ведущих спортивных держав планеты, родиной великих атлетов, побед и рекордов". "Игры будущего - это свобода от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов", - сказал глава российского государства.

Незадолго до начала церемонии стало известно о желании Казахстана принять следующие Игры будущего, а уже во время приветственных слов лидеров государств Мирзиёев предложил провести соревнования 2026 года в Узбекистане.

Рядом с российским президентом за представлением наблюдали олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и фигуристка Камила Валиева, которая в конце января решением Спортивного арбитражного суда была лишена практически всех наград за нарушение антидопинговых правил перед Олимпиадой в Пекине. В Кремле решение наказать спортсменку и лишить ее партнеров по командному турниру олимпийского золота тогда назвали политическим. "Она один из послов Игр фиджитал, - объяснил присутствие Валиевой на церемонии пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. - И, конечно, президент ее поддерживает".

Птица на свободе

В рамках шоу состоялось представление 107 стран, спортсмены которых примут участие в Играх будущего. Их представляли девушки, одетые в стилизованные национальные платья. На правах хозяйки соревнований показ венчала Россия.

Сюжет церемонии был сложен из восьми актов, причем для его создания был подключен искусственный интеллект. Он раскрывал футурологические прогнозы по таким направлениям, как урбанистика, роботизация, образование, медицинские и биотехнологии, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.

Кульминацией шоу стало спроектированное на экран освобождение из клетки талисмана Игр будущего - жар-птицы Миры, которая, по задумке авторов, является проводником в мир фиджитал-спорта.

Закончил полуторачасовую программу концерт группы Therr Maitz и популярных исполнителей из Татарстана.

Игры будущего завершатся 3 марта, в них примут участие около 2 тыс. спортсменов.