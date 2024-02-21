Путин на полях Игр будущего сыграл в фиджитал флорбол и забил гол

Глава РФ в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира сразу после торжественной церемонии открытия Игр будущего

КАЗАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях Игр будущего лично приобщился к фиджитал-спорту, он сыграл в фиджитал флорбол и забил гол.

Глава российского государства в сопровождении президентов Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана осмотрел зоны проведения международного мультиспортивного турнира сразу после торжественной церемонии открытия Игр будущего.

Экскурсию для лидеров провел вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Президенты ознакомились со стендами гонок дронов, фиджитал сквоша, флорбола, бокса, фехтования, регби и цифрового триатлона. На одном из стендов к Путину обратился спортсмен. Он рассказал, что ему завтра предстоит состязаться с соперником из США. Президент России пожелал удачи на соревнованиях.

Кроме того, лидерам представили копию главного приза Игр будущего - оригинал трофея перед Новым годом отправили с Байконура на околоземную орбиту.

В числе прочего Чернышенко показал лидерам фудкорт, где участники соревнований смогут перекусить.