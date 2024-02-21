"Аль-Наср" с Роналду в составе вышел в четвертьфинал азиатской Лиги чемпионов

В 1/4 финала команда из Саудовской Аравии встретится с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ

ТАСС, 21 февраля. "Аль-Наср" со счетом 2:0 обыграл "Аль-Фейху" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

Забитыми мячами отметились Отавио (17-я минута) и Криштиану Роналду (86). Первая игра между клубами из чемпионата Саудовской Аравии завершилась минимальной победой "Аль-Насра" благодаря единственному голу Роналду.

В четвертьфинале "Аль-Наср" сыграет с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Встречи пройдут в марте.

Действующим победителем турнира является японский клуб "Урава Ред Даймондс", который в нынешнем сезоне не сумел выйти из группы.