Футболист ПАОКа потерял сознание во время полуфинального матча Кубка Греции

Абдул Рахман Баба после оказания помощи пришел в сознание и был доставлен в больницу

ТАСС, 21 февраля. Ганский защитник футбольного клуба ПАОК Абдул Рахман Баба потерял сознание по ходу полуфинального матча Кубка Греции против "Панатинаикоса". Об этом сообщил портал Ajansspor.

В конце второго дополнительного тайма футболист столкнулся с соперником головой в борьбе за мяч и упал на поле, потеряв сознание. После этого на поле выбежали медики, которые оказали игроку необходимую помощь. Впоследствии Баба пришел в сознание и был доставлен в больницу.

По итогам двух встреч в финал Кубка Греции вышел "Панатинаикос", который одолел соперника в серии пенальти.