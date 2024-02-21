Путин пообещал поговорить с Миллером о создании российского аналога игры FIFA

С предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ, к главе государства обратился футболист Андрей Аршавин

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA.

Глава государства осмотрел зоны проведения соревнований, в том числе футбольную арену. Там футболист Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. "В иностранных аналогах [сейчас] такого нет. Это, я считаю, сохранило бы интерес к футболу, потому что ребята сейчас очень много в компьютер играют, в виртуальном мире живут", - пояснил Аршавин.

Спортсмен отметил, что с реализацией идеи мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - госкорпорация является генеральным спонсором "Зенита". "Нужно будет поговорить с Алексеем Борисовичем [Миллером]? Хорошо, хорошо", - прокомментировал с улыбкой Путин.

Корпорация EA исключила в апреле 2022 года из игры FIFA 2022 некоторые российские футбольные клубы, а также национальную сборную и стадион "Открытие арена". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из РФ, и удалила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. В EA тогда сообщали, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из организаций FIFA и UEFA. Российские команды и сборная с тех пор не представлены в футбольном симуляторе от EA.