Чимаев не отказывался от боя против чемпиона UFC Эдвардса

Боец давно требует титульные бои, отметил представитель спортсмена

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, не отказывался от поединка против британца Леона Эдвардса. Об ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Ранее американский журналист Ариэль Хельвани сообщил в эфире The MMA Hour, что несколько бойцов, в числе которых Чимаев, отказались от поединка против Эдвардса.

"Хамзат не отказывается от поединков. Он сам давно требует титульные бои", - сказал собеседник агентства.

Эдвардс является чемпионом UFC в полусреднем весе. На счету 32-летнего британца 22 победы и три поражения. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Чимаеву 29 лет, на его счету 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен в прошлом бою дебютировал под флагом ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. В предыдущем поединке Чимаев в октябре 2023 года победил Камару Усмана из США решением судей.