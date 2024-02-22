Ковальчук не сомневался, что Овечкин начнет много забивать по ходу сезона

Александр Овечкин всегда держит высокий уровень, отметил олимпийский чемпион

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Сомнений в том, что нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин будет много забивать в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона, не было. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий клубов НХЛ, финалист Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

В ночь на среду Овечкин в домашнем матче чемпионата с "Нью-Джерси" (6:2) оформил дубль. Он также отметился одной голевой передачей, российский нападающий продлил серию с набранными очками до девяти матчей. Овечкин забросил 837-ю и 838-ю шайбы в НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Я в нем никогда не сомневался. Сезон длинный, бывают взлеты и падения, а свой высокий уровень он всегда держит. Поэтому в Александре у меня сомнений быть не может, - сказал Ковальчук. - "Вашингтон" шесть очков отделяют от плей-офф, а личные задачи всегда для него были на втором месте. Будем надеяться, что в следующем сезоне он побьет рекорд Гретцки".

С 27 января Овечкин в шести матчах подряд забросил по шайбе. Форвард не участвовал в Матче всех звезд НХЛ.