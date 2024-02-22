Полиция предъявила отцу олимпийского чемпиона Ингебригтсена обвинения в физическом насилии

Тренеру Йерта Ингебригтсену обвиняют в физическом насилии в отношении своих сыновей - олимпийского чемпиона в беге на 1 500 м Якоба и его братьев Хенрика и Филипа

ТАСС, 22 февраля. Норвежская полиция предъявила тренеру Йерту Ингебригтсену обвинения в физическом насилии в отношении своих сыновей - олимпийского чемпиона в беге на 1 500 м Якоба Ингебригтсена и его братьев Хенрика и Филипа. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

"По расследуемому нами делу против Ингебригтсена предъявлено обвинение в причинении телесных повреждений. Не хочу вдаваться в подробности дела, это часть расследования, которую мы не хотим комментировать", - заявила инспектор норвежской полиции Тереза Браут Воге.

В октябре 2023 года Якоб Ингебригтсен вместе с братьями написал колонку в газете VG, в которой обвинил отца в агрессивном и оскорбительном поведении. Йерт Ингебригтсен отверг обвинения сыновей.

Йерт Ингебригтсен тренировал каждого из трех своих сыновей, в 2022 году он ушел с занимаемого поста, как сообщалось, по медицинским показателям. Ранее Федерация легкой атлетики Норвегии заявила, что не предоставит 58-летнему специалисту тренерскую лицензию на предстоящие чемпионат мира в помещении в Глазго и чемпионат Европы в Риме, которые пройдут в 2024 году. Также организация намерена добиваться такого же решения для Олимпийских игр в Париже.

Якобу Ингебригтсену 23 года, он является победителем Олимпийских игр в Токио в беге на 1 500 м. Также спортсмен дважды побеждал на чемпионатах мирах в беге на 5 000 м и четыре раза - на чемпионатах Европы (по два раза в беге на 1 500 м и 5 000 м). Норвежцу принадлежит мировой рекорд в беге на 2 000 м (4 минуты 43,13 секунды), установленный им в сентябре 2023 года.