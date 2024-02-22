Поздняков надеется, что фиджитал-спорт не перетянет все внимание с олимпийских дисциплин

В России закладывается традиция фиджитал-спорта, отметил глава Олимпийского комитета России

ТАСС, 22 февраля. Фиджитал-спорт является интересным и близким для молодежи форматом, однако хотелось бы верить, что он не перетянет все внимание с олимпийских видов спорта. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Это новый формат, главами государств были обозначены его перспективы. Следующие Игры пройдут в Казахстане и Узбекистане, но в России закладывается традиция", - сказал Поздняков.

"Фиджитал полностью перетянет внимание с олимпизма? Хотелось бы, чтобы этого полностью не произошло. Но это интересный формат, близок для молодежи. Если с помощью подобного формата соревнований молодые люди будут заниматься физической активностью, это пойдет на пользу всем", - добавил глава ОКР.

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.