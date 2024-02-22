Федерация лыжных видов спорта Норвегии может выйти из FIS из-за реализации медиаправ

В июле 2023 года FIS подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира начиная с сезона-2026/27

ТАСС, 22 февраля. Федерация лыжных видов спорта Норвегии и ассоциации лыжных видов спорта еще семи стран могут выйти из состава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) из-за новых правил продажи медиаправ на трансляции этапов Кубка мира. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

В июле 2023 года FIS подписала соглашение с маркетинговой компанией Infront о распределении прав на трансляции этапов Кубка мира начиная с сезона-2026/27 до 2033 года включительно. Соглашение предполагает централизацию прав СМИ, при которой FIS полностью контролирует процесс продаж, а Infront будет предоставлять эксклюзивные услуги по реализации маркетинга.

Ассоциации лыжных гонок Норвегии, а также Швеции, Финляндии, Германии, Австрии, Италии, Словении и Швейцарии выступили против соглашения, поскольку оно не учитывает интересы национальных федераций. Так, например, норвежская федерация ранее сама продавала телевизионные и маркетинговые права на этапы Кубка мира в Норвегии. По информации NRK, страны сформировали коалицию "Снежинка", которая планировала добиться встречи с руководством FIS, однако переговоры не состоялись. Как сообщает источник, страны могут начать организовывать собственные соревнования, которые будут проходить не под эгидой FIS.