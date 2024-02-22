Кудерметова готова выступить на Олимпиаде только при адекватных условиях допуска

В декабре МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях

ДУБАЙ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова хотела бы сыграть на Олимпиаде в Париже, если россиян допустят на адекватных условиях. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Конечно, если допустят, и на адекватных условиях, то, конечно, хотелось бы, - сказала Кудерметова. - А если будут какие-то метки на нас, как я слышала, то я не хотела бы выступать при таких условиях".

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.