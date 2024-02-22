Чесноков назвал теннисиста Рублева главным фаворитом турнира в Дохе

Россиянин в четвертьфинале турнира сыграет против чеха Якуба Меншика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев играет очень уверенно на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, поэтому он является главным фаворитом соревнований. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Рублев обыграл француза Ришара Гаске и вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против чеха Якуба Меншика.

"Матч Рублева и Гаске получился очень веселым, - сказал Чесноков. - Андрей понимал, что выиграет, а француз знал, что ему ничего не светит. Они здорово атаковали друг друга, играли на высоких скоростях. Рублев сейчас выглядит очень здорово и уверенно, я не представляю, кто его здесь может остановить, для меня он главный фаворит этого турнира".

Турнир в Дохе завершится 25 февраля, он относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).