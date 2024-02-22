Бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса приговорили к 4,5 года тюрьмы

Дани Алвес может обжаловать приговор в Апелляционной палате суда

МАДРИД, 22 февраля. /ТАСС/. Испанский суд признал бывшего футболиста "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса виновным в сексуальном насилии и приговорил к 4,5 года лишения свободы. Об этом говорится в решении юридической инстанции, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Алвес, который уже провел в заключении около года, также будет находиться под полицейским контролем в течение пяти лет после выхода из тюрьмы. На протяжении 9,5 лет ему будет запрещено приближаться или пытаться вступать в контакт с потерпевшей, которой он должен выплатить компенсацию в размере €150 тыс. Приговор может быть обжалован, однако Алвес и дальше останется в заключении.

Суд по делу о насилии начался 5 февраля в Барселоне и завершился 7 февраля. Прокуратура просила назначить наказание для Алвеса в виде 9 лет лишения свободы и компенсации в €150 тыс. Алвес отвергал обвинения.

События произошли 30 декабря 2022 года в ночном клубе Барселоны. На время разбирательств спортсмен был заключен под стражу без права выхода под залог.

Алвесу 40 лет, с июля 2022 года он выступал за мексиканский клуб "Пумас". Ранее он играл за бразильские "Баию" и "Сан-Паулу", итальянский "Ювентус", французский ПСЖ, испанские "Севилью" и "Барселону". Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды - в Кубке УЕФА, трижды - в Суперкубке УЕФА. В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021).