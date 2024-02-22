Головин: появление отечественного симулятора может поднять интерес к российскому футболу

Футболист отметил, что киберспорт является огромной и развивающейся индустрией

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Создание российского футбольного симулятора может поднять интерес к виду спорта в стране. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Монако" Александр Головин.

В среду после церемонии открытия Игр будущего в Казани бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную РФ и не только.

"Киберспорт - огромная, развивающаяся индустрия, - сказал Головин. - Это факт. Поэтому, конечно, будет здорово, если появится такой симулятор российского производства. Безусловно, это может поднять интерес и в целом к нашему футболу".

Корпорация Electronic Arts исключила в апреле 2022 года из игры FIFA 2022 российские футбольные клубы, национальную сборную и стадион "Открытие-Арена". Компания также изменила атрибутику, связанную с командами из РФ, и удалила возможность оформить стадион в цветах российского триколора. В EA тогда сообщали, что решили убрать команды в соответствии с действиями партнеров из Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций.