В Казани прошла церемония гашения почтовой марки, посвященной Играм будущего

В церемонии гашения приняли участие Дмитрий Чернышенко, Михаил Волков, Никита Нагорный и Сергей Крикалев

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, посвященной Играм будущего, состоялась в Казани, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в международном выставочном центре "Казань-Экспо". В ней приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор "Почты России" Михаил Волков, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, космонавт Сергей Крикалев.

Марка Игр будущего была выпущена в обращение в четверг, 22 февраля. Ее можно приобрести с тематической открыткой и погасить штемпелем первого дня в том числе на столичном Главпочтамте. На марке изображена эмблема Игр будущего - "Цифровое пламя".

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани, а также художественная обложка, внутри - почтовая марка, виньетка, конверт первого дня с гашением для Казани.

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.