Тарпищев считает, что теннисист Рублев при нормальной игре должен выиграть турнир в Дохе

Ранее россиянин вышел в четвертьфинал турнира

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Андрей Рублев выиграет турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов в Дохе, если покажет свою игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ранее Рублев обыграл француза Ришара Гаске и вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против Якуба Меншика из Чехии.

"На этом турнире дают, конечно, много очков, но не надо стреляться и выигрывать во что бы то ни стало. Пока побеждает - молодец, - сказал Тарпищев. - Сетка у него хорошая, при нормальной игре должен выиграть турнир".