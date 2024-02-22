Тарпищев считает, что теннисистка Калинская может попасть в топ-10 рейтинга WTA

Спортсменка с возрастом вошла в нужные рамки, отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев

МОСКВА, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Анна Калинская при должном отношении к делу может оказаться в числе десяти лучших игроков в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В среду Калинская обыграла в третьем круге турнира WTA в Дубае представительницу Латвии Елену Остапенко. В четверг россиянка сыграет в четвертьфинале с третьим номером посева американкой Коко Гауфф.

"Калинская прибавила заметно, мозги и техника у нее хорошие. Вопрос только в физике, - сказал Тарпищев. - Но она может еще прибавить. Видно, что с возрастом вошла в нужные рамки. Раньше то хотела играть, то нет".

"Ей 25 лет сейчас, а если бы в 20 также подходила к работе - могла бы добиться намного большего. Но потенциал хороший,реально может в топ-10 быть", - добавил Тарпищев.