Кудерметова рассказала, что ей снятся кошмары после неудачных выступлений на турнирах

Неудачные серии бывают у каждого спортсмена, отметила теннисистка

ДУБАЙ, 22 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской теннисистке Веронике Кудерметовой иногда снятся кошмары после неудачных выступлений на турнирах. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

"Иногда бывает [снятся кошмары], но это не только с теннисом связано. Каждый человек иногда тревожно спит по ночам, - сказала Кудерметова. - Такой путь [неудачные серии] бывает у каждого спортсмена, главное, стараться в это непростое время оставаться позитивной и работать. Не всегда все идет так, как мы хотим".

Также она заявила, что сейчас удовлетворительно оценивает свою форму: "Наверное, на троечку по пятибалльной шкале, есть куда стремиться. Я еще не показываю тот теннис, который ожидаю от себя. Наверное, мой уровень игры должен быть чуть-чуть повыше. Но что имею на данный момент - пытаюсь бороться и прикладываю все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень", - добавила теннисистка.