Медведев назвал отстранение российских атлетов "паскудной историей", характеризующей МОК

Международный спорт находится в кризисе, отметил зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Лишение российских спортсменов праздника Олимпиады - это "паскудная история", которая характеризует международные спортивные организации. Такую оценку дал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

Российские спортсмены, отметил Медведев, "всю жизнь этому посвятили, готовились, их этого праздника лишили". "Это абсолютно паскудная история, которая характеризует нравы, царящие в Международном олимпийском комитете и в международных спортивных структурах", - дал оценку он.

"Международный спорт находится в кризисе, - уверен Медведев. - Спорт - это бизнес, спорт - это политика, и спорт в ряде случаев - это преступность. И это тоже нужно иметь в виду, когда мы принимаем решения, участвуем или не участвуем в тех или иных мероприятиях".

Зампред СБ напомнил, что политизация спорта началась еще до спецоперации РФ, когда произошли допинговые скандалы. "Никто не безгрешен, никто не говорит о том, что у нас допинга не было. Но он по объемам, я думаю, уж точно сопоставим с допингом, который использовали спортсмены в других странах, - отметил Медведев. - Но вытащили сначала нас, потому что это была часть политической программы".

В этой ситуации, поделился зампред СБ РФ, "хочется хлопнуть дверью и сказать: "Ну, и живите по своим законам", и постараться создать что-то свое". "Но это очень сложно", - добавил он.