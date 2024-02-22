Медведев не хочет смотреть выступления россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ отметил, что с правовой точки зрения не станет осуждать россиян, которые согласятся выступить на Играх в нейтральном статусе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев не хочет смотреть летние Олимпийские игры (ОИ) в Париже, в том числе и выступления российских спортсменов. Отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС, он пояснил, что нейтральный статус атлетов из РФ предполагал заверения, что те не поддерживают специальную военную операцию (СВО) и политику властей.

Зампред СБ признал, что с ним "далеко не все согласятся". "Впереди Олимпиада в Париже - мне ее не хочется смотреть, даже не хочется смотреть на выступления наших спортсменов под нейтральным флагом, которые присягнули в том, что они не поддерживают российское государство и СВО", - посетовал он.

"Это их выбор, я их с правовой точки зрения не осуждаю, а вот с точки зрения нравственной - это сложная тема", - добавил Медведев.

"Я думаю, что в итоге Олимпиада в Париже будет очень печальной", - заключил он.