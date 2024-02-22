Баскетболист Мозгов отметил, что получил удовольствие от матча КХЛ "Спартак" - "Торпедо"

Игра закончилась со счетом 7:3 в пользу "Спартака"

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года Тимофей Мозгов получил большое удовольствие от просмотра матча Фонбет - Континентальной хоккейной лиги между московским "Спартаком" и нижегородским "Торпедо". Об этом Мозгов рассказал ТАСС.

"Спартак" обыграл "Торпедо" 19 февраля в Москве со счетом 7:3, уступая в первом периоде 0:3.

"В целом могу сказать, что я был в восторге от матча, я отца туда повел, а не сам пошел. Но сам получил удовольствие огромное. Очень крутые ребята. Обязательно еще раз приду к ним, тем более скоро плей-офф начинается", - сказал Мозгов.

"Спартак" в первом раунде плей-офф встретится с "Северсталью". Первые две игры состоятся в Москве 29 февраля и 2 марта.