Моня считает, что Кириленко в будущем может войти в Зал славы баскетбола

Сергей Моня назвал Андрея Кириленко одним из лучших баскетболистов в плане защиты

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2007 года в составе сборной России Андрей Кириленко в будущем сможет войти в Зал славы баскетбола. Такое мнение высказал ТАСС чемпион Европы 2007 года Сергей Моня.

17 февраля стало известно, что Кириленко не попал в окончательный список претендентов на включение в Зал славы баскетбола.

"Андрей Кириленко был номинантом на введение в Зал славы, это уже большое достижение, потому что в Америке очень большое количество классных и выдающихся игроков, - сказал Моня. - Понятно, что всем бы хотелось увидеть имя Андрея там, но так получилось. А так у него была отличная карьера в НБА, думаю, что это один из лучших игроков в плане защиты".

"Возможно ли введение в Зал славы в будущем? Все может быть, если смотреть, как он играл, какие у него статистические показатели, включая очки, подборы, перехваты, блокшоты, передачи, везде был человек-оркестр. Я думаю, что оценят его заслуги, не зря его несколько раз определяли в лучшую пятерку игроков", - добавил Моня.

Зал славы имени Нейсмита был создан в 1959 году, а в 1968 году открыт для публики. В него попадают игроки, тренеры, судьи, функционеры, журналисты и комментаторы, внесшие вклад в развитие баскетбола. Зал назван в честь изобретателя этой игры Джеймса Нейсмита и расположен в городе Спрингфилд (США, штат Массачусетс).